Тухель прокомментировал победный матч с "Монпелье"

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Тухель прокомментировал победный матч с "Монпелье"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победный матч 17-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (3:1). Об этом сообщает RMC Sport.

"Прекрасная победа в отличном матче. Тут сложно побеждать: поле ужасное и атмосфера враждебная.

Мы отыгрались благодаря качеству игры, спокойствию и менталитету. Матч был невероятный. Поздравляю команду", - сказал Тухель.

Победу команде помогли одержать Мауро Икарди, Килиан Мбаппе и Неймар. Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 8 очков.

А еще: ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье"| http://soccernews.ru
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