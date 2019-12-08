Тухель прокомментировал победный матч с "Монпелье"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победный матч 17-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (3:1). Об этом сообщает RMC Sport.
"Прекрасная победа в отличном матче. Тут сложно побеждать: поле ужасное и атмосфера враждебная.
Мы отыгрались благодаря качеству игры, спокойствию и менталитету. Матч был невероятный. Поздравляю команду", - сказал Тухель.
Победу команде помогли одержать Мауро Икарди, Килиан Мбаппе и Неймар. Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 8 очков.
А еще: ПСЖ добыл волевую победу над "Монпелье"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
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|16
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|17
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|Бордо
|16
|26
|6
|Лион
|17
|25
|7
|Сент-Этьен
|16
|25
|8
|Монпелье
|17
|24
|9
|Монако
|16
|24
|10
|Анжер
|17
|24
|11
|Ницца
|17
|23
|12
|Нант
|16
|23
|13
|Реймс
|15
|21
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Тулуза
|17
|12
|20
|Ним
|16
|12