Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Атлетико"

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Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Атлетико"

Фото официальный твиттер УЕФА

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель порассуждал о выходе своей команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Синие" в обоих матчах обыграли мадридский "Атлетико": 1:0 - в гостях и 2:0 - на своём поле.

"С первой же минуты в этом клубе я почувствовал себя членом большой семьи. Мне оказывали невероятную поддержку. Всё было сделано, чтобы я здесь почувствовал себя своим. Вклад игроков невозможно переоценить. Они очень стараются. Мы двигаемся от матча к матчу и делаем всё, чтобы их подбодрить.

Мы великолепно сыграли, все приложили усилия, даже ребята на трибунах. Чувствовалось, что мы очень хотели пройти дальше. Они старались применять высокий прессинг, но оставляли дыры позади себя, и мы смогли этим воспользоваться.

Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удаётся находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы.

Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться - мы хорошо подготовимся к новому противостоянию", - сказал Тухель.

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