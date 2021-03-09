Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Эвертоном"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями после матча 27-го тура АПЛ против "Эвертона".

"Синие" дома выиграли со счётом 2:0 благодаря автоголу и реализованному пенальти.

"Заслуженная победа. До перерыва нам было очень сложно, но мы контролировали игру. А во втором тайме мы прибавили и провели много опасных атак. Мне очень приятно работать с такой командой. Мастерство и уровень футболистов очевидны. Все в клубе работают для того, чтобы быть на топ-уровне", - приводит слова Тухеля BBC.

Благодаря победе "Челси" закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 50 очков в 28 матчах.

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