Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Эвертоном"

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Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Эвертоном"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями после матча 27-го тура АПЛ против "Эвертона".

"Синие" дома выиграли со счётом 2:0 благодаря автоголу и реализованному пенальти.

"Заслуженная победа. До перерыва нам было очень сложно, но мы контролировали игру. А во втором тайме мы прибавили и провели много опасных атак. Мне очень приятно работать с такой командой. Мастерство и уровень футболистов очевидны. Все в клубе работают для того, чтобы быть на топ-уровне", - приводит слова Тухеля BBC.

Благодаря победе "Челси" закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 50 очков в 28 матчах.

Не пропустите: "Юнайтед" прервал серию "Сити", "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас", а "Челси" опять не проиграл: все результаты 27-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
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