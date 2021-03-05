Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Ливерпулем"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями после выигранного матча 29-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:0).

"Команда действовала смело, мы создали отличные моменты, но были и эпизоды, когда нужно было терпеть. Мы не теряли энтузиазм и одержали заслуженную победу. Я увидел образцовую командную работу. "Ливерпуль" ставит перед соперником много вопросов, и нам надо было найти ответы.

Это был матч за шесть очков. Гонка в АПЛ продолжается, впереди ещё 11 матчей. Мы идём от игры к игре. Расслабляться и праздновать нельзя, потому что на это нет времени", - приводит слова Тухеля BBC.

"Челси" после 27 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками.

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