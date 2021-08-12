Тухель прокомментировал победу "Челси" в Суперкубке УЕФА
Фото сайт УЕФА
Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель высказался после матча за Суперкубок УЕФА против "Вильярреала".
"Синие" выиграли в серии пенальти благодаря двум сейвам вышедшего на замену Кепы Аррисабалаги. Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
"Пришлось туго. Мы очень сильно провели первые 30 минут, но затем после нашего гола немного сбавили темп игры. Ответный мяч был заслуженным. Мы отдали все силы до 120-й минуты и свою победу тоже заслужили.
Выход Кепы на серию пенальти? Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что это сработало. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни - самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара [Менди] - что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на всё ради команды", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Не пропустите: "Челси" в серии пенальти одолел "Вильярреал" и выиграл Суперкубок УЕФА. | http://soccernews.ru
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