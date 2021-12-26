Тухель прокомментировал победу над "Астон Виллой"

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Тухель прокомментировал победу над "Астон Виллой"Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Астон Виллой" (3:1) в матче 19-го тура АПЛ.

"Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Этот автогол все сильно усложнил, но мы хорошо себя проявили. Мы качественно оборонялись и не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Заслуженная, но добытая с большим трудом победа.

У нас есть проблемы с травмированными игроками. Хадсону-Одои пришлось сыграть 90 минут после коронавируса, Тиаго Силва получил травму, Канте травмирован, Ковачич играет после травмы и коронавируса безо всякой подготовки и без тренировок. Мы просто затыкаем дыры в составе там, где это возможно.

Правило пяти замен было придумано в связи с коронавирусом. Сейчас разгар пандемии, матчи некоторых команд переносят, других – нет. В таких условиях три замены – это серьезное упущение", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Тухель вновь высказал свое недовольство политикой АПЛ по поводу правила пяти замен. | http://soccernews.ru
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