Тухель прокомментировал победу над "Лестером"

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Тухель прокомментировал победу над "Лестером"Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал итоги матча 37-го тура АПЛ с "Лестером" (2:1).

"Мы хорошо выступили и заслужили победу. Праздновать некогда, дело еще не сделано. Впереди две игры.

Мы очень рады тому, что удалось сыграть перед фанатами, это серьезно повлияло на матч.

Сегодня мы сыграли так, как требуется: интенсивно, агрессивно. Команда действовала очень хорошо. Мы здорово защищались, почти не давали создавать моменты и добились заслуженной победы", – заявил Тухель.

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