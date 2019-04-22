Тухель прокомментировал победу над "Монако"

Теги томас тухельпсжмонако

Тухель прокомментировал победу над "Монако"

Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги матча 33-го тура французской Лиги 1 против "Монако".

"Первый тайм получился сложным. Сейчас мы переживаем не лучший период, но нам удалось провести хороший матч. Мы могли забить больше. В первый час игры мы действовали с хорошим ритмом, но после третьего гола немного упустили владение мячом. Впрочем, главное - это победа. Если мы выиграем ещё и Кубок Франции, то сезон можно будет назвать успешным", - сказал Тухель.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Франции ещё до матча с "Монако" из-за осечки "Лилля".

Парижане обыграли монегасков со счётом 3:1 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.

Не пропустите: Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой

Бензема лидирует в топ-5 европейских лигах по голам, забитым головой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 33 84
2 Лилль Лилль 33 65
3 Лион Лион 33 59
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 33 56
5 Марсель Марсель 33 54
6 Монпелье Монпелье 33 51
7 Реймс Реймс 33 48
8 Ницца Ницца 33 48
9 Ним Ним 33 46
10 Страсбур Страсбур 33 44
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Нант Нант 33 40
14 Бордо Бордо 33 38
15 Тулуза Тулуза 33 36
16 Монако Монако 33 32
17 Амьен Амьен 33 32
18 Дижон Дижон 33 28
19 ФК Кан ФК Кан 33 26
20 Генгам Генгам 33 24
Полная таблица

топ-5 тегов