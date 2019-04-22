Тухель прокомментировал победу над "Монако"
Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги матча 33-го тура французской Лиги 1 против "Монако".
"Первый тайм получился сложным. Сейчас мы переживаем не лучший период, но нам удалось провести хороший матч. Мы могли забить больше. В первый час игры мы действовали с хорошим ритмом, но после третьего гола немного упустили владение мячом. Впрочем, главное - это победа. Если мы выиграем ещё и Кубок Франции, то сезон можно будет назвать успешным", - сказал Тухель.
Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Франции ещё до матча с "Монако" из-за осечки "Лилля".
Парижане обыграли монегасков со счётом 3:1 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|33
|65
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Сент-Этьен
|33
|56
|5
|Марсель
|33
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Реймс
|33
|48
|8
|Ницца
|33
|48
|9
|Ним
|33
|46
|10
|Страсбур
|33
|44
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Нант
|33
|40
|14
|Бордо
|33
|38
|15
|Тулуза
|33
|36
|16
|Монако
|33
|32
|17
|Амьен
|33
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|ФК Кан
|33
|26
|20
|Генгам
|33
|24