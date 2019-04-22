Тухель прокомментировал победу над "Монако"

Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги матча 33-го тура французской Лиги 1 против "Монако".

"Первый тайм получился сложным. Сейчас мы переживаем не лучший период, но нам удалось провести хороший матч. Мы могли забить больше. В первый час игры мы действовали с хорошим ритмом, но после третьего гола немного упустили владение мячом. Впрочем, главное - это победа. Если мы выиграем ещё и Кубок Франции, то сезон можно будет назвать успешным", - сказал Тухель.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом Франции ещё до матча с "Монако" из-за осечки "Лилля".

Парижане обыграли монегасков со счётом 3:1 благодаря хет-трику Килиана Мбаппе.

Не пропустите: Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru