Тухель прокомментировал поражение от "Ланса"

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался после поражения своей команды от "Ланса" в матче 2-го тура Лиги 1.

"Ничья - это максимум, на что мы могли рассчитывать. Не думаю, что было возможно сыграть лучше. Я доволен игрой до перерыва - мы полностью контролировали ход матча, владели мячом. Но создание голевых моментов давалось нам с трудом. Согласен, что их, по сути, не было, но нам не хватает игроков. Не было тех, кто делает разницу", - приводит слова Тухеля Goal.com.

ПСЖ в гостях уступил "Лансу" со счётом 0:1. Единственный гол забил камерунец Игнатиус Ганаго.

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