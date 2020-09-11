Тухель прокомментировал поражение от "Ланса"
Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался после поражения своей команды от "Ланса" в матче 2-го тура Лиги 1.
"Ничья - это максимум, на что мы могли рассчитывать. Не думаю, что было возможно сыграть лучше. Я доволен игрой до перерыва - мы полностью контролировали ход матча, владели мячом. Но создание голевых моментов давалось нам с трудом. Согласен, что их, по сути, не было, но нам не хватает игроков. Не было тех, кто делает разницу", - приводит слова Тухеля Goal.com.
ПСЖ в гостях уступил "Лансу" со счётом 0:1. Единственный гол забил камерунец Игнатиус Ганаго.
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|Команда
|М
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|Реймс
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|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13