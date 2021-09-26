Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"

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Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями о поражении от "Манчестер Сити" со счетом 0:1 в рамах АПЛ.

"Вероятно, сегодня нам не хватило немного свежести. Канте на протяжении нескольких дней болел, однако я решил поставить его в состав. Также были определенные проблемы у Жоржиньо, и Тиаго Силва не мог играть с первых минут. В этом плане ответственность за, возможно, не оптимальный выбор состава лежит на мне.

Мы выбрали схему 3-5-2, но не думаю, что против "Сити" тактическая схема имеет решающее значение. Все дело в способности принимать решения и адаптироваться в поиске свободных зон в построениях соперника.

Мы побеждаем и проигрываем вместе как команда. Безусловно, я проанализирую, насколько выбранная схема подходила для сегодняшнего матча, но не думаю, что это был решающий фактор, предопределивший результат.

Сегодня мы были недостаточно хороши при выходе из-под прессинга. Владея мячом, мы не создавали остроту и не угрожали сопернику, что могло бы придать нам уверенности в своих силах и позволило бы получить передышку. Такое удавалось слишком редко.

Я не увидел стопроцентной уверенности в своих решениях. Мы сомневались и действовали так, словно защищаем что-то. В игре команды ощущались боязнь потерять что-то и нехватка энергии, но так бывает.

После пропущенного гола мы поверили в возможность победы. Болельщики всецело поддерживали нас, поэтому концовка игры получилась такой открытой и эмоционально насыщенной.

Не думаю, что есть смысл обсуждать трудности, с которыми столкнулся Ромелу Лукаку. Когда нам удавалось довести мяч до него, атака, как правило, была уже наполовину закончена, поскольку он не получал необходимой численной поддержки. Нам не хватало уверенности в своих силах и взаимопонимания. Это проблема команды в целом, а не отдельных игроков.

Травма Джеймса? На данный момент я не располагаю полной информацией. Он подвернул голеностоп и испытывал сильные болевые ощущения. Сейчас я не могу ничего сказать о его состоянии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней", – сказал немецкий специалист.

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