Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился мыслями о поражении от "Манчестер Сити" со счетом 0:1 в рамах АПЛ.
"Вероятно, сегодня нам не хватило немного свежести. Канте на протяжении нескольких дней болел, однако я решил поставить его в состав. Также были определенные проблемы у Жоржиньо, и Тиаго Силва не мог играть с первых минут. В этом плане ответственность за, возможно, не оптимальный выбор состава лежит на мне.
Мы выбрали схему 3-5-2, но не думаю, что против "Сити" тактическая схема имеет решающее значение. Все дело в способности принимать решения и адаптироваться в поиске свободных зон в построениях соперника.
Мы побеждаем и проигрываем вместе как команда. Безусловно, я проанализирую, насколько выбранная схема подходила для сегодняшнего матча, но не думаю, что это был решающий фактор, предопределивший результат.
Сегодня мы были недостаточно хороши при выходе из-под прессинга. Владея мячом, мы не создавали остроту и не угрожали сопернику, что могло бы придать нам уверенности в своих силах и позволило бы получить передышку. Такое удавалось слишком редко.
Я не увидел стопроцентной уверенности в своих решениях. Мы сомневались и действовали так, словно защищаем что-то. В игре команды ощущались боязнь потерять что-то и нехватка энергии, но так бывает.
После пропущенного гола мы поверили в возможность победы. Болельщики всецело поддерживали нас, поэтому концовка игры получилась такой открытой и эмоционально насыщенной.
Не думаю, что есть смысл обсуждать трудности, с которыми столкнулся Ромелу Лукаку. Когда нам удавалось довести мяч до него, атака, как правило, была уже наполовину закончена, поскольку он не получал необходимой численной поддержки. Нам не хватало уверенности в своих силах и взаимопонимания. Это проблема команды в целом, а не отдельных игроков.
Травма Джеймса? На данный момент я не располагаю полной информацией. Он подвернул голеностоп и испытывал сильные болевые ощущения. Сейчас я не могу ничего сказать о его состоянии. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: Директор "Интера" высказался о возможном подписании Онана. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба высказался о победе Усика над Джошуа
-
Бруну Фернандеш прокомментировал незабитый пенальти в ворота "Астон Виллы"
-
Гасперини поделился мыслями о ничьей с миланским "Интером" в Серии А
-
Тухель прокомментировал поражение от "Манчестер Сити"
-
Куртуа в сотый раз сыграл "на ноль" в Ла Лиге
-
"Барселона" вскоре проведет решающую встречу с Серджи Роберто о продлении контракта
-
Унаи Эмери прокомментировал ничью с "Реалом" на Бернабеу
-
Стало известно, сколько Месси платит за аренду дома в Париже
-
Пиоли высказался о победах "Милана" несмотря на травмы
-
"Барселона" интересуется очередным талантом "Лас-Пальмаса"
-
Директор "Интера" высказался о возможном подписании Онана
-
Анчелотти прокомментировал ничью с "Вильярреалом"
-
Депай может покинуть "Барселону" в 2023 году
-
Флорентино Перес сказал, когда Мбаппе перейдет в "Реал"
-
Главные новости дня: 25 сентября
-
Джикия прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
-
Дубль Тиля принес "Фейеноорду" победу в матче Эредивизии
-
"Лион" не смог обыграть "Лорьян"
-
"Реал" не смог обыграть "Вильярреал" в матче Ла Лиги
-
1
ПСЖ без Месси победил "Монпелье"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18