Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье"
Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги матча 34-го тура французской Лиги 1 против "Монпелье".
Напомним, что парижане дважды вели в счёте, но в итоге потерпели поражение 2:3.
"Мы допустили несколько серьёзных индивидуальных ошибок. В такой ситуации сложно выиграть, ещё и в гостях у такого соперника. "Монпелье" - сильная и агрессивная команда. Наше положение не изменилось. У нас было 15 игроков, два парня из молодёжки, потому что все травмированы. Такая ситуация длится с конца февраля, это слишком много. У нас выходят футболисты, которые пропустили по десять недель и провели всего по две тренировки. Они играют слишком часто. И риск растёт с каждым матчем.
Нам не хватает футболистов, которые привыкли играть по 50 матчей, преодолевать препятствия, выкладываться на максимум в матче против каждого соперника. Это крайне необходимо. А сейчас нам нужно играть, у нас нет выбора. Мы не можем позволить, чтобы сезон так заканчивался", - цитирует Тухеля L’Equipe.
Стоит отметить, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, однако в последних матчах команда демонстрирует удручающие результаты - 1 победа при 2 ничьих и 3 поражениях.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|34
|54
|6
|Марсель
|34
|54
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24