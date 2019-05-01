Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье"

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Тухель прокомментировал поражение от "Монпелье"

Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги матча 34-го тура французской Лиги 1 против "Монпелье".

Напомним, что парижане дважды вели в счёте, но в итоге потерпели поражение 2:3.

"Мы допустили несколько серьёзных индивидуальных ошибок. В такой ситуации сложно выиграть, ещё и в гостях у такого соперника. "Монпелье" - сильная и агрессивная команда. Наше положение не изменилось. У нас было 15 игроков, два парня из молодёжки, потому что все травмированы. Такая ситуация длится с конца февраля, это слишком много. У нас выходят футболисты, которые пропустили по десять недель и провели всего по две тренировки. Они играют слишком часто. И риск растёт с каждым матчем.

Нам не хватает футболистов, которые привыкли играть по 50 матчей, преодолевать препятствия, выкладываться на максимум в матче против каждого соперника. Это крайне необходимо. А сейчас нам нужно играть, у нас нет выбора. Мы не можем позволить, чтобы сезон так заканчивался", - цитирует Тухеля L’Equipe.

Стоит отметить, что ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, однако в последних матчах команда демонстрирует удручающие результаты - 1 победа при 2 ничьих и 3 поражениях.

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