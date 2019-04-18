Тухель прокомментировал поражение от "Нанта"

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Тухель прокомментировал поражение от "Нанта"

Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги перенесённого матча 28-го тура чемпионата Франции против "Нанта".

Напомним, что парижане потерпели поражение со счётом 2:3, проиграв второй поединок подряд.

"Я не могу объяснить произошедшее. Нужно спрашивать у футболистов, а не у меня. Сегодня игры не было - это факт. Мы полностью заслужили поражение. Единственное, что мы можем сделать -  извиниться. Мы пытаемся выиграть титул на протяжении трёх матчей, но у нас не получается. Не могу быть уверен, что через три дня в Монако всё изменится. Я переживаю, потому что после просмотра этого матча есть повод волноваться", - цитирует Тухеля Get Football News France.

Матч ПСЖ - "Монако" состоится в воскресенье, 21 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Для завоевания чемпионства парижанам нужно набрать ещё два очка.

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