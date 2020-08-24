Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Баварии" в финале Лиги Чемпионов
Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался после финального матча Лиги Чемпионов, в котором его команда уступила "Баварии" со счётом 0:1.
"Мы отдали борьбе всех себя. Оставили на поле свои сердца и всё остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Я как раз и полагал, что первый же гол может решить исход матча. Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О большем тренер не может и просить. Да, я разочарован, но не слишком сильно.
Гол - это всё, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счётом 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки в игре, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация. Конечно, хотим, чтобы Мбаппе и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно. Горжусь Неймаром, который снова показал свой высочайший класс и сильный характер. Для Мбаппе игра была сложной, ведь у него была серьёзная травма, он пропустил большую часть тренировочного процесса. Это просто чудо, что он сейчас здесь с нами.
В последние недели мы продемонстрировали всё необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
Напомним, что ПСЖ впервые в истории играл в финале ЛЧ. "Бавария" победила в турнире в шестой раз.
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