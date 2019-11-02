Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Дижона"
Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями о поражении своей команды от "Дижона" в матче 12-го тура французской Лиги 1.
"Мы были очень пассивны в первом тайме - не только в обороне, но и в атаке. Мы не играли слаженно. Нам не хватало точности и ритма. После перерыва мы действовали намного лучше. Возможно, мы не заслужили удачи, но шансы на победу у нас были. Все говорят, что мы играем в другом чемпионате и легко забиваем много голов. Но сегодня мы проиграли и не можем быть довольны собой", - цитирует Тухеля L’Equipe.
ПСЖ сохранил лидерство в чемпионате - в активе команды 27 очков.
Для парижан это третье поражение с начала сезона - ранее они уступали "Ренну" и "Реймсу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Бордо
|11
|15
|9
|Ренн
|11
|15
|10
|Монпелье
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Дижон
|12
|12
|19
|Ним
|11
|11
|20
|Метц
|11
|11