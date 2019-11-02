Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Дижона"

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Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Дижона"

Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями о поражении своей команды от "Дижона" в матче 12-го тура французской Лиги 1.

"Мы были очень пассивны в первом тайме - не только в обороне, но и в атаке. Мы не играли слаженно. Нам не хватало точности и ритма. После перерыва мы действовали намного лучше. Возможно, мы не заслужили удачи, но шансы на победу у нас были. Все говорят, что мы играем в другом чемпионате и легко забиваем много голов. Но сегодня мы проиграли и не можем быть довольны собой", - цитирует Тухеля L’Equipe.

ПСЖ сохранил лидерство в чемпионате - в активе команды 27 очков.

Для парижан это третье поражение с начала сезона - ранее они уступали "Ренну" и "Реймсу".

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