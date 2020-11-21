Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Монако"

Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями после поражения своей команды от "Монако" в матче 11-го тура Лиги 1.

Напомним, что к перерыву парижане вели со счётом 2:0, но во втором тайме пропустили три безответных гола и потерпели итоговое поражение.

"Второй тайм - это катастрофа. Игра была под нашим контролем, но после перерыва команда вышла на поле без должной концентрации. Мы не были достаточно серьёзны. Мы плохо оборонялись и полностью ответственны за это поражение, хотя матч почти закончился в нашу пользу", - приводит слова Тухеля Goal.com.

Несмотря на проигрыш, ПСЖ сохранил лидерство в чемпионате Франции. "Монако" благодаря победе поднялся на второе место.

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