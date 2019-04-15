Тухель прокомментировал позорное поражение от "Лилля" в Лиге 1

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Тухель прокомментировал позорное поражение от "Лилля" в Лиге 1

Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился эмоциями после матча 32-го тура Лиги 1 против "Лилля", который завершился сокрушительным поражением столичной команды со счётом 1:5.

"В этом поединке играли несколько не до конца здоровых футболистов ПСЖ, которые просто не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме всего 16 игроков. Нам не хватает футболистов и я намерен поговорить об этом с президентом клуба. Все молчат, пока мы выигрываем. Но сейчас пришло время задуматься о проблемах", - сказал Тухель.

Несмотря на фиаско, ПСЖ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 81 очко. Идущий вторым "Лилль" набрал всего 64 пункта.

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3 Лион Лион 32 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
5 Марсель Марсель 32 51
6 Монпелье Монпелье 32 48
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8 Ницца Ницца 32 48
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