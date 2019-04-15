Тухель прокомментировал позорное поражение от "Лилля" в Лиге 1
Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился эмоциями после матча 32-го тура Лиги 1 против "Лилля", который завершился сокрушительным поражением столичной команды со счётом 1:5.
"В этом поединке играли несколько не до конца здоровых футболистов ПСЖ, которые просто не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме всего 16 игроков. Нам не хватает футболистов и я намерен поговорить об этом с президентом клуба. Все молчат, пока мы выигрываем. Но сейчас пришло время задуматься о проблемах", - сказал Тухель.
Несмотря на фиаско, ПСЖ продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице первенства, имея в своём активе 81 очко. Идущий вторым "Лилль" набрал всего 64 пункта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23