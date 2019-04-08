Тухель прокомментировал промах Шупо-Мотинга

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался об эпичном промахе нападающего Эрика Максима Шупо-Мотинга в игре против "Страсбура" (2:2).

"Я не знаю зачем он это сделал. Это закон Мерфи", - приводит слова Тухеля CulturePSG.

Отметим, что закон Мерфи является шуточным философским принципом, который звучит следующим образом: "Всё, что может пойти не так, пойдет не так".

После 31 тура ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая "Лилль" на 20 очков.

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