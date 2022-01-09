Тухель прокомментировал разгром "Честерфилда"

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над "Честерфилдом" (5:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

"Большую часть времени до 5:0 все было в полном порядке, а потом мы немного сдали по всем статьям, игра стала слишком открытой. Но дело сделано. Все в порядке.

Мы доверяем нашим футболистам и должны управлять нагрузкой на состав, чтобы не было переутомленных игроков, учитывая предстоящие матчи. Мы хорошо начали игру и рано решили ее исход", – сказал немецкий специалист.

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