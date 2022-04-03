Тухель прокомментировал разгром от "Брентфорда"
Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал поражение в матче с "Брентфордом" (1:4) в рамках 31-го тура АПЛ.
"Нам было нелегко в начале, и такую картину мы наблюдаем не в первый раз после международной паузы. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свой ритм и взять игру под полный контроль. Нехватало энергии, и мы не справлялись с тем, что обычно делает нашу игру сильной. Мы выглядели уставшими как с физической, так и с психологической точки зрения. Игры после перерыва на матчи сборных всегда складываются тяжело, но, будучи фаворитом и играя дома, мы были обязаны добиваться результата. Сегодня мы были недостаточно хороши.
Я не ждал многого от этого матча. Мы вернулись после перерыва, были фаворитами и должны были вести игру и диктовать свои условия против хорошо организованного и физически мощного соперника. Мы вышли вперед и находились на подъеме, но я не ожидал, что сегодня может случиться подобное.
Мы выбрали этот состав, поскольку он лучше всего подходил под "Брентфорд", никоим образом не ориентируясь на следующий матч против" Реала", – сказал немецкий специалист.
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