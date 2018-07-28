Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"

Теги псжарсенал лондонтомас тухель

Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги товарищеского матча против "Арсенала".

"Мы неплохо начали эту игру, но пропустили быстрый гол и стали оставлять свободное пространство на поле. Впрочем, не стоит жаловаться, ведь команда сделала всё возможное. Сложно было и мне, и игрокам, которые отдали все силы" - цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - ПСЖ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов