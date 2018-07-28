Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги товарищеского матча против "Арсенала".

"Мы неплохо начали эту игру, но пропустили быстрый гол и стали оставлять свободное пространство на поле. Впрочем, не стоит жаловаться, ведь команда сделала всё возможное. Сложно было и мне, и игрокам, которые отдали все силы" - цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

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