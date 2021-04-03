Тухель прокомментировал разгромное поражение от "Вест Бромвича"
Фото: ФК "Челси"
Наставник "Челси" Томас Тухель высказался о поражении от "Вест Бромвича" (2:5).
"Играть 11 на 11 или 11 на 10 - это огромная разница. Нет необходимости пропускать пять голов, когда вы - команда уровня "Челси", однако вина лежит на всех нас. В том числе и на мне.
Удаление сильно повлияло на игру. Обычно мы уверенно играем в обороне, однако сегодня действовали небрежно и допустили много ошибок. Нас жестоко наказали, и это сложно так быстро переварить.
Я не смог предвидеть того, что случилось после перерыва. Мы хотели обеспечить некоторую безопасность в защите, перейдя на схему с тремя центральными защитниками, однако у наших ворот все равно было опасно. Мы создали несколько хороших моментов, но мы очень плохо оборонялись", - приводит слова Тухеля ВВС.
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