Тухель прокомментировал ситуацию с Неймаром

Наставник ПСЖ Томас Тухель ответил на вопрос о возможном возвращении в состав команды бразильского нападающего Неймара.

"Ситуация остаётся прежней. Он не будет играть, пока не прояснится его будущее. Если завтра всё разрешится, я сразу же выпущу его на поле", - приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что этим летом Неймар решил покинуть ПСЖ. За игрока ведут борьбу "Реал" и "Барселона", но пока им не удаётся договориться с парижанами о трансфере.

В новом сезоне столичная команда уже провела три матча. Во всех играх 27-летний форвард оставался вне заявки.

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