Тухель прокомментировал ситуацию с Неймаром

Теги псжнеймартомас тухель

Тухель прокомментировал ситуацию с Неймаром

Наставник ПСЖ Томас Тухель ответил на вопрос о возможном возвращении в состав команды бразильского нападающего Неймара.

"Ситуация остаётся прежней. Он не будет играть, пока не прояснится его будущее. Если завтра всё разрешится, я сразу же выпущу его на поле", - приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что этим летом Неймар решил покинуть ПСЖ. За игрока ведут борьбу "Реал" и "Барселона", но пока им не удаётся договориться с парижанами о трансфере.

В новом сезоне столичная команда уже провела три матча. Во всех играх 27-летний форвард оставался вне заявки.

Не пропустите: СМИ: Неймар пошёл на примирение с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" проиграл "Уфе" в 7-м туре РПЛ

"Зенит" проиграл "Уфе" в 7-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 2 6
2 Ницца Ницца 2 6
3 Ренн Ренн 2 6
4 Метц Метц 2 4
5 Реймс Реймс 2 4
6 Сент-Этьен Сент-Этьен 2 4
7 Тулуза Тулуза 2 4
8 ПСЖ ПСЖ 2 3
9 Амьен Амьен 2 3
10 Лилль Лилль 2 3
11 Анжер Анжер 2 3
12 Брест Брест 2 2
13 Страсбур Страсбур 2 2
14 Нант Нант 2 1
15 Монпелье Монпелье 2 1
16 Бордо Бордо 2 1
17 Марсель Марсель 2 1
18 Дижон Дижон 2 0
19 Ним Ним 2 0
20 Монако Монако 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов