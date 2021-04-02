Тухель прокомментировал слухи о переходе Агуэро

Теги томас тухельсерхио агуэрочелсиманчестер сититрансферы

Тухель прокомментировал слухи о переходе АгуэроФото: Твиттер @ChelseaFC 
Наставник "Челси" Томас Тухель отреагировал на информацию о возможном подписании форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

"Мы с полным уважением относимся к "Манчестер Сити". Без сомнения, Агуэро — футболист мирового класса. Но мы боремся с "Манчестер Сити" в трех турнирах, поэтому я не буду говорить об их игроках", — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.  

Как сообщалось ранее, аргентинец покинет "горожан" в конце сезона. На 32-летнего игрока претендуют "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

В текущем сезоне Агуэро выходил на поле за свой клуб в 14 матчах во всех соревнованиях и забил 3 мяча.

Читать также: Гвардиола не уверен, что "Манчестер Сити" сможет купить форварда на замену Агуэро | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко

"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов