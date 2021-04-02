Тухель прокомментировал слухи о переходе Агуэро
Фото: Твиттер @ChelseaFC
Наставник "Челси" Томас Тухель отреагировал на информацию о возможном подписании форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
"Мы с полным уважением относимся к "Манчестер Сити". Без сомнения, Агуэро — футболист мирового класса. Но мы боремся с "Манчестер Сити" в трех турнирах, поэтому я не буду говорить об их игроках", — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.
Thomas Tuchel about Agüero-Chelsea links: “Same answer as for Haaland. We have full respect for Man City. There is no words needed, he’s a world-class player. But we have three competitions in which we are in with City so I won’t speak about their players”. #CFC @AdamNewson— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2021
Как сообщалось ранее, аргентинец покинет "горожан" в конце сезона. На 32-летнего игрока претендуют "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.
В текущем сезоне Агуэро выходил на поле за свой клуб в 14 матчах во всех соревнованиях и забил 3 мяча.
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