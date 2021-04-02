Тухель прокомментировал слухи о переходе Агуэро

Фото: Твиттер @ChelseaFC

Наставник "Челси" Томас Тухель отреагировал на информацию о возможном подписании форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

"Мы с полным уважением относимся к "Манчестер Сити". Без сомнения, Агуэро — футболист мирового класса. Но мы боремся с "Манчестер Сити" в трех турнирах, поэтому я не буду говорить об их игроках", — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Thomas Tuchel about Agüero-Chelsea links: “Same answer as for Haaland. We have full respect for Man City. There is no words needed, he’s a world-class player. But we have three competitions in which we are in with City so I won’t speak about their players”. #CFC @AdamNewson — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2021

Как сообщалось ранее, аргентинец покинет "горожан" в конце сезона. На 32-летнего игрока претендуют "Барселона", "Ювентус" и ПСЖ.

В текущем сезоне Агуэро выходил на поле за свой клуб в 14 матчах во всех соревнованиях и забил 3 мяча.