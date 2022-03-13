Тухель прокомментировал свое будущее в "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель высказался о своем будущем на фоне проблем клуба из-за санкций против Романа Абрамовича.

"Нет никаких сомнений в том, что я останусь до конца сезона. Нужно оценивать ситуацию каждый день, поскольку все может меняться. Клуб выставлен на продажу, и все сложится хорошо, надеюсь. Так что будем идти вперед день за днем, что, в общем-то, хороший подход к жизни. Есть обстоятельства, на которые мы не можем повлиять, однако это позволяет сосредоточиться на том, что мы можем изменить: нашей команде, на футболистах и на мне.

Однако "Челси" - это нечто большее, нежели только первая команда. Это огромный клуб с большой историей, тут работают сотни людей, поэтому важно не унывать и помогать им отвлечься. Нам необходимо верить в процесс, который ведется в отношении клуба. Мы известные работники, потому что можем делать заявления на камеру, но мы лишь работники.

Мы не несем ответственности за ситуацию, так что будем заниматься своим делом. В клубе много обеспокоенных людей, которых я вижу каждый день и которые работают тут десятилетиями, но не так известны. Они волнуются по поводу будущего. Так что мы видим, насколько важна даже 90-минутная игра. Мы играем для того, чтобы дарить людям радость", - приводит слова Тухеля Football.London.

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