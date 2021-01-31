Тухель прокомментировал свою первую победу у руля "Челси"

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Тухель прокомментировал свою первую победу у руля "Челси"Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался по поводу  победы над "Бернли" в матче 21-го тура АПЛ (2:0).

"Это был прекрасный матч. Конечно, было необходимо защищаться от большого числа дальних подач.

Мы контролировали игру, терпеливо создавали моменты, действовали высоко.

Да, само владение мячом ничего не значит, но если мы обладаем мастерством для контроля мяча и есть структура игры, то почему не прибегнуть к нему?

Буду давать каждому шанс проявить себя. Сейчас в стартовом составе может выйти любой, так что мне очень сложно делать выбор.

Вернер вовлечен в работу, отдает на поле все. Гол ему бы очень помог. Его давно не было. Но такое случается с каждым форвардом мира", – сказал Тухель для Football.London.

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