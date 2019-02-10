Тухель прокомментировал травму Кавани
Наставник ПСЖ Томас Тухель ответил на вопросы журналистов по поводу травмы ведущего форварда команды Эдинсона Кавани.
Напомним, что 31-летний уругваец получил повреждение бедра и выбыл на неопределённый срок. Между тем, уже во вторник, 12 февраля, парижанам предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Мы должны подождать. У меня пока нет хороших новостей Честно, я не знаю, сможет ли он сыграть, и это беспокоит. У нас нет другого Кавани, как нет и другого Неймара" - цитирует Тухеля BBC.
В текущем сезоне Кавани сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 22 гола и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Марсель
|24
|37
|6
|Монпелье
|22
|36
|7
|Страсбур
|23
|35
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|ФК Кан
|23
|18
|19
|Монако
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14