Тухель прокомментировал травму Кавани

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Тухель прокомментировал травму Кавани

Наставник ПСЖ Томас Тухель ответил на вопросы журналистов по поводу травмы ведущего форварда команды Эдинсона Кавани.

Напомним, что 31-летний уругваец получил повреждение бедра и выбыл на неопределённый срок. Между тем, уже во вторник, 12 февраля, парижанам предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы должны подождать. У меня пока нет хороших новостей Честно, я не знаю, сможет ли он сыграть, и это беспокоит. У нас нет другого Кавани, как нет и другого Неймара" - цитирует Тухеля BBC.

В текущем сезоне Кавани сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 22 гола и сделал 7 ассистов.

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