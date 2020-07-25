Тухель прокомментировал травму Мбаппе

Наставник ПСЖ Томас Тухель сделал заявление о травме форварда своей команды Килиане Мбаппе.

Напомним, что звёздный футболист не смог доиграть финальный матч Кубка Франции против "Сент-Этьена", а стадион нападающий вовсе покидал на костылях.

"Все видели эпизод с Килианом. У меня пока нет новостей. Не знаю, что сказать. Каждый, кто видел этот момент, взволнован. Конечно, я тоже волнуюсь", - цитирует Тухеля RMC Sport.

В ближайшее время 21-летний Мбаппе пройдёт углублённое медобследование, которое определит степень серьёзности и сроки восстановления игрока.

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