Тухель прокомментировал удаление Неймара в матче с "Бордо"

Наставник ПСЖ Томас Тухель поделился мыслями об удалении форварда своей команды Неймара в матче 26-го тура Лиги 1 против "Бордо".

Бразилец получил красную карточку за два предупреждения. Сначала его наказали горчичником за неспортивное поведение, а затем за грубый фол.

"Нам придётся обсудить данную ситуацию. Неймар нервничает и реагирует на провокации. Это свойственно людям. Хотя он не должен так поступать. При этом игрок "Бордо" даже не получил жёлтую карточку", - цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что ПСЖ переиграл "Бордо" со счётом 4:3, а Неймар, выйдя в стартовом составе, не отметился результативными действиями.

Для 28-летнего нападающего это второе удаление за время выступлений в парижском клубе. Первое было в октябре 2017 года.

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