Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера "Баварии"
Наставник ПСЖ Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что им интересуется мюнхенская "Бавария". Об этом сообщает ESPN.
"Я тренер ПСЖ, поэтому мне это неинтересно. У меня есть контракт с клубом, и о другой команды я думать не могу", - сказал Тухель
Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает 46-летнего специалиста на пост главного тренера. Председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге хотел видеть Тухеля в клубе еще до назначения Ковача.
Напомним, 3 ноября "Бавария" объявила об отставке Нико Ковача из-за неудовлетворительных результатов команды.
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