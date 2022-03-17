Тухель прокомментировал выход "Челси" в 1/4 финала ЛЧ

Фото твиттер "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о победе своей команды над "Лиллем" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Синие" выиграли по сумме двух встреч с общим счётом 4:1 и прошли в следующую стадию главного еврокубка.

"Замечательно! Было так приятно видеть, сколько болельщиков приехали во Францию, чтобы нас поддержать. Мы вышли в четвертьфинал, и это большой шаг. Снова продемонстрировали несгибаемый характер и преодолели ряд трудностей. Мы сделали то, что должны были сделать. Это заслуженная победа, и я хочу похвалить своих ребят.

Такова культура нашего клуба. С первого дня здесь я понял, что футбол - это самое главное. Все очень стараются, чтобы каждые три дня выходить на поле. Все пытаются превозмочь себя и думают только о футболе. Мы всегда пытаемся воодушевить игроков.

Очень здорово, что мы продолжаем добиваться результатов. Мы хотим биться за все трофеи. Выход в 1/4 финала нам дался нелегко, пришлось многим пожертвовать. Теперь ждём жеребьёвку", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

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