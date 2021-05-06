Тухель прокомментировал выход "Челси" в финал Лиги Чемпионов

Теги челсиреал мадридтомас тухель

Тухель прокомментировал выход "Челси" в финал Лиги Чемпионов

Фото официальный твиттер УЕФА

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился эмоциями после победы над мадридским "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "синие" после гостевой ничьей 1:1 дома выиграли со счётом 2:0 и пробились в финал турнира.

"Нам было тяжело в первом тайме. Соперник за счёт владения мячом доставлял нам проблемы. Мы, в свою очередь, опасно контратаковали и никогда не отказывались от игры в обороне. После перерыва мы сыграли замечательно и могли забить второй гол гораздо раньше.

Выход в финал - потрясающее достижение, поздравляю команду. Однако говорить о финале пока рано, ещё могут быть травмы или ещё что-нибудь. Надеюсь, мы отправимся на этот матч в полном составе и пребывая в хорошей форме. Дело ещё не сделано", - цитирует Тухеля Evening Standard.

Не пропустите: Тухель стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определила новую трансферную цель на лето

"Барселона" определила новую трансферную цель на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов