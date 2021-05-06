Тухель прокомментировал выход "Челси" в финал Лиги Чемпионов

Фото официальный твиттер УЕФА

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель поделился эмоциями после победы над мадридским "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "синие" после гостевой ничьей 1:1 дома выиграли со счётом 2:0 и пробились в финал турнира.

"Нам было тяжело в первом тайме. Соперник за счёт владения мячом доставлял нам проблемы. Мы, в свою очередь, опасно контратаковали и никогда не отказывались от игры в обороне. После перерыва мы сыграли замечательно и могли забить второй гол гораздо раньше.

Выход в финал - потрясающее достижение, поздравляю команду. Однако говорить о финале пока рано, ещё могут быть травмы или ещё что-нибудь. Надеюсь, мы отправимся на этот матч в полном составе и пребывая в хорошей форме. Дело ещё не сделано", - цитирует Тухеля Evening Standard.

Не пропустите: Тухель стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru