Тухель прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов

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Тухель прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов

Наставник ПСЖ Томас Тухель подвёл итоги четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Аталанты".

"Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги! Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба - ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем. Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется лёгким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас.

Я чувствовал после противостояния с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала, что мы наконец преодолели психологический барьер в Лиге Чемпионов. Все вокруг твердили, что мы не способны выйти в четвертьфинал. Мы проиграли первый матч в Германии, перед ответной встречей у нас было множество кадровых проблем. Но даже играя без зрителей в Париже, мы сумели перевернуть всё с ног на голову.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремлённость, энтузиазм, качество тренировок и сплочённость. Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признаёт, что здесь нужна удача", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ПСЖ вырвал победу над "Аталантой", забив по голу на 90-й и 93-й минутах. В полуфинале ЛЧ парижане сыграют с "Атлетико" или "РБ Лейпциг".

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