Тухель просит руководство ПСЖ приобрести еще двух игроков
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель просит руководство своего клуба приобрести еще двух игроков, информирует Le Parisien.
Так, по сведениям источника, наставник парижан просит до закрытия текущего трансферного окна укрепить свою команду опорным полузащитником и левым защитником. Спортивный менеджмент чемпионов Франции уже работает над удовлетворением запросов немецкого специалиста.
Напомним, ПСЖ сделал трансферный запрос по защитнику "Ювентуса". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|Марсель
|38
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|Ренн
|38
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|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26