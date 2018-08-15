Тухель просит руководство ПСЖ приобрести еще двух игроков

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель просит руководство своего клуба приобрести еще двух игроков, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, наставник парижан просит до закрытия текущего трансферного окна укрепить свою команду опорным полузащитником и левым защитником. Спортивный менеджмент чемпионов Франции уже работает над удовлетворением запросов немецкого специалиста.

Напомним, ПСЖ сделал трансферный запрос по защитнику "Ювентуса". | soccernews.ru