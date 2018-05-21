Тухель: "Провел хорошую встречу с Неймаром"

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Тухель: "Провел хорошую встречу с Неймаром"Новоиспеченный главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о разговоре с ведущим форвардом своей команды Неймаром.

"Художники - это особенные игроки, им нужно особое обращение - это вполне нормально. Я встретил его в прошлое воскресенье, и это была очень хорошая встреча. Он - художник, исключительный игрок, один из лучших в мире", - цитирует наставника парижан The Sun.

Напомним, Перес может предложить за Неймара 200 миллионов евро и двух звездных игроков "Реала". | soccernews.ru

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