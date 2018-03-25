Тухель провел переговоры с грандом из АПЛ

Теги арсенал лондонарсен венгертомас тухель

Тухель провел переговоры с грандом из АПЛЛондонский "Арсенал" провел переговоры с известным немецким тренером Томасом Тухелем, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия".

Так, по сведениям Express, "канониры" обсудили с 44-летним специалистом его возможный переезд на "Эмирейтс" ближайшим летом.

Ожидается, что по окончанию текущего сезона Тухель заменит на тренерском мостике "Арсенала" Арсена Венгера, с которым клуб намерен расстаться после 22-летнего совместного сотрудничества.

Напомним, Тухель отклонил предложение "Баварии". | soccernews.ru

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