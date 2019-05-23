Тухель: "ПСЖ найдет решение, если команду покинут Неймар и Мбаппе"

Теги псжтомас тухелькилиан мбаппенеймар

Тухель: "ПСЖ найдет решение, если команду покинут Неймар и Мбаппе"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал оценку словам нападающего команды Килиана Мбаппе, который ранее заявил, что не исключает возможности смены клуба.

"Мбаппе ставит перед собой большие цели, поэтому он произнес такую речь. Он является очень умным человеком, который знает, что делает. Каждый футболист должен быть более ответственным и об этом его не нужно просить публично. Килиан хочет забивать много голов и выигрывать все турниры. Мы должны принять это, ведь таков футбол.

Конечно, я хочу, чтобы Мбаппе и Неймар остались в ПСЖ. Но если они покинут команду, то мы найдем решение", - приводит слова Тухеля Marca.

Ранее сообщалось, что купить обоих форвардов хочет мадридский "Реал".

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