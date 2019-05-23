Тухель: "ПСЖ найдет решение, если команду покинут Неймар и Мбаппе"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель дал оценку словам нападающего команды Килиана Мбаппе, который ранее заявил, что не исключает возможности смены клуба.
"Мбаппе ставит перед собой большие цели, поэтому он произнес такую речь. Он является очень умным человеком, который знает, что делает. Каждый футболист должен быть более ответственным и об этом его не нужно просить публично. Килиан хочет забивать много голов и выигрывать все турниры. Мы должны принять это, ведь таков футбол.
Конечно, я хочу, чтобы Мбаппе и Неймар остались в ПСЖ. Но если они покинут команду, то мы найдем решение", - приводит слова Тухеля Marca.
Ранее сообщалось, что купить обоих форвардов хочет мадридский "Реал".
Не пропустите: Президент ПСЖ подозревается в коррупции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В РПЛ может увеличиться количество клубов
-
Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе
-
Будущее Сарри в "Челси" зависит от мнения игроков
-
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке
-
Президент ПСЖ подозревается в коррупции
Лента новостей
-
Роналду посетил этап "Формулы-1"
-
Тухель: "ПСЖ найдет решение, если команду покинут Неймар и Мбаппе"
-
"Бавария" поборется с "Манчестер Сити" за хавбека "Атлетико"
-
Бэйл отказался уходить из "Реала"
-
Марио Фернандес хочет перейти в "Атлетико"
-
"Зенит" опубликовал прощальное видео, посвящённое Луишу Нету
-
Президент "Баварии" подтвердил наличие переговоров о переходе Сане
-
"Арсенал" интересуется вратарём "Валенсии"
-
Кейн и ещё два игрока "Тоттенхэма" вернулись к тренировкам с командой
-
Трансферная цель "Зенита" в шаге от перехода в "Динамо"
-
Все голы Месси в сезоне Примеры за одну минуту
-
"Реал" назвал "Тоттенхэму" стоимость Асенсио
-
В РПЛ может увеличиться количество клубов
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Ювентуса"
-
Клопп - об участии Фирмино в финале ЛЧ: "Надеюсь, всё будет хорошо"
-
Исполком РФС отложил решение по лимиту на легионеров в чемпионате России
-
1
"Манчестер Сити" отрицает скорый уход Гвардиолы в "Ювентус"
-
7
Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе
-
"Сьон" продлил контракт с Митрюшкиным
-
Жулио Баптишта объявил о завершении карьеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|37
|91
|2
|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
|37
|69
|4
|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
|6
|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
|35
|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
|27