Тухель: "ПСЖ нужно улучшаться, чтобы конкурировать на топ-уровне"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что его команде необходимо прогрессировать, чтобы успешно играть в Лиге Чемпионов.

"Бесспорно, нам нужно улучшаться. Мы должны играть более интенсивно. Только так мы сможем конкурировать на топ-уровне. Мы кое-чего достигли, но это не предел. Даже в некоторых выигранных матчах мы играли не так, так хотелось бы. Но я не могу изменить это в одиночку", - приводит слова Тухеля официальный сайту клуба.

Напомним, что ПСЖ продлил контракт с немецким специалистом до 2021 года.

В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, но не сумел добиться успеха в Кубке страны, Кубке Лиги и Лиги Чемпионов.

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