Тухель: "ПСЖ остался верным своему стилю игры"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о победном матче Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (3:0).

По итогам этой встречи парижане впервые в своей истории вышли в финал турнира.

"Мы были верны своему стилю. Мы старались контролировать свободные зоны и предотвращать контратаки. Также использовали ускорения Ди Марии, Мбаппе и Неймара.

Мы не совершали больших тактических изменений и не подстраивались под наших соперников. Нам нужно показывать свою силу, и игроки вновь продемонстрировали свой голод до побед, работая вместе", - сказал Тухель.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа.

Не пропустите: ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории| http://soccernews.ru