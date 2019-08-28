Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ

"Барселона" предложила ПСЖ включить в сделку по трансферу Неймара полузащитника каталонцев Усмана Дембеле. Чтобы переход состоялся главный тренер парижан Томас Тухель поговорил с 22-летним хавбеком. Об этом сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Дембеле отказался покидать "Барселону". Чтобы изменить мнение футболиста, Тухель пытается его убедить, что в ПСЖ у него больше возможностей.

Также в сделку может быть включен Иван Ракитич.

От этих футболистов зависит трансфер нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону".

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