Тухель: "Рабьо должен принять решение"
Наставник ПСЖ Томас Тухель просит хавбека Адриана Рабьо определится со своим будущим.
"Рабьо должен принять решение. Не уверен, что он останется, но если он хочет играть за ПСЖ, то должен это подтвердить" - приводит слова Тухеля Football Italia.
Напомним, что в услугах Рабьо заинтересованы "Барселона" и "Реал".
Читайте также: Рабьо отклонил очередное предложение ПСЖ о продлении контракта. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Символическая сборная 3-го тура РФПЛ
-
Выжить в турецком аду: "Бенфика" едет в гости к "Фенербахче"
-
Отступать некуда, позади Лига Европы: "Спартак" сразится с ПАОКом за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов
-
Путь к Лиге Чемпионов: киевское "Динамо" принимает "Славию"
-
Лига Чемпионов с белорусским акцентом: БАТЭ сыграет с "Карабахом"
Лента новостей
-
Тренер "Ромы" мог возглавить "Зенит"
-
Фанат испортил важный документ ради автографа Дзюбы
-
"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича
-
Знаменитый фанат "Спартака" рассказал, как команде нужно сыграть с ПАОКом
-
Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
-
Бизяк прокомментировал свой переход в "Уфу"
-
"Ницца" намерена перехватить трансферную цель "Локомотива"
-
"Севилья" определилась с заменой для Нзонзи
-
Флаг "Краснодара" побывал в космосе
-
Легенда "Арсенала" критически отозвался о работе Эмери
-
3
"Атлетико" пытался подписать защитника "Тоттенхэма"
-
1
"Севилья" озвучила стоимость Бен-Йеддера
-
Уткин раскритиковал "Динамо" за "дело Ташаева"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит новый контракт для ключевого футболиста
-
Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва
-
"Леганес" арендовал игрока "Реала"
-
1
ПСЖ готовит очередную трансферную бомбу
-
"Уфа" усилилась словенским форвардом
-
На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков
-
3
Экс-игрок минского "Динамо": "Главное, чтобы до четверга белорусам не отключили газ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26