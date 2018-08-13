Тухель: "Рабьо должен принять решение"

Наставник ПСЖ Томас Тухель просит хавбека Адриана Рабьо определится со своим будущим.

"Рабьо должен принять решение. Не уверен, что он останется, но если он хочет играть за ПСЖ, то должен это подтвердить" - приводит слова Тухеля Football Italia.

Напомним, что в услугах Рабьо заинтересованы "Барселона" и "Реал".

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