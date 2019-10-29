Тухель раскритиковал игроков ПСЖ после крупной победы над "Марселем"



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подверг критике игроков своей команды после победы в матче 11-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (4:0). В этой встрече парижский клуб забил четыре гола в первом тайме.

"Мы завершили матч еще в перерыве. Я не хочу такого видеть. Матч длится 90 минут, поэтому я не доволен командой. Мне не понравилось, как мы играли во втором тайме", - приводит слова Тухеля Canal Plus.

После 11 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков.

Не пропустите: ПСЖ решил выкупить трансфер Икарди у "Интера". | http://soccernews.ru