Тухель раскритиковал игроков ПСЖ после крупной победы над "Марселем"
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подверг критике игроков своей команды после победы в матче 11-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (4:0). В этой встрече парижский клуб забил четыре гола в первом тайме.
"Мы завершили матч еще в перерыве. Я не хочу такого видеть. Матч длится 90 минут, поэтому я не доволен командой. Мне не понравилось, как мы играли во втором тайме", - приводит слова Тухеля Canal Plus.
После 11 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9