Тухель раскритиковал игроков ПСЖ после ничьей с "Бордо"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель остался недоволен игрой своей команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (2:2)

"Мы не должны были так играть во втором тайме. Мы совершенно не прикладывали усилий. Мы хорошо играли в первом тайме, но нам не хватило решимости, чтобы "убить" матч. А во втором тайме нам не хватало всего: дисциплины, усилий… Мы играли хуже, чем в матче с "Монако". Обычно я всегда на стороне своих игроков, но только не сейчас. Мы не имели права терять очки. Провал во втором тайме это ответственность всей команды и моя.

Надеюсь, что в матче с "Манчестер Юнайтед" мы увидим другой ПСЖ, иначе матч такого уровня может не повториться", - приводит слова Тухеля Goal.

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