Тухель раскрыл подробности травмы колена Чилуэлла

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Тухель раскрыл подробности травмы колена Чилуэлла

Фото инстаграм Бена Чилуэлла

Наставник лондонского "Челси" Томас Тухель рассказал о травме левого защитника команды Бена Чилуэлла.

"У Бена частичное повреждение крестообразной связки колена. Он пройдёт консервативное лечение. Через шесть недель станет понятно, потребуется ли ему операция", - сказал Тухель.

Если английский футболист не избежит хирургического вмешательства, то, вероятно, пропустит остаток сезона 2021/22.

В нынешней кампании Чилуэлл сыграл за "Челси" 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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