Тухель рассказал, когда ПСЖ завершит трансфер Паредеса

Теги псжзенит санкт-петербурглеандро паредестомас тухельтрансферы

Тухель рассказал, когда ПСЖ завершит трансфер Паредеса

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда парижский клуб завершит трансфер полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

"Сделка ещё не оформлена. Именно поэтому я пока не хочу говорить о Паредесе. Мы должны завершить переход на выходных, надо подождать" - цитирует Тухеля Le10Sport.

Напомним, что ПСЖ заплатит за Паредеса 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов. 24-летний аргентинец уже прибыл в столицу Франции для подписания контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

"Атлетико" - "Хетафе": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов