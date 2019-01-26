Тухель рассказал, когда ПСЖ завершит трансфер Паредеса
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда парижский клуб завершит трансфер полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
"Сделка ещё не оформлена. Именно поэтому я пока не хочу говорить о Паредесе. Мы должны завершить переход на выходных, надо подождать" - цитирует Тухеля Le10Sport.
Напомним, что ПСЖ заплатит за Паредеса 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов "Зенит" может получить в виде бонусов. 24-летний аргентинец уже прибыл в столицу Франции для подписания контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года.
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