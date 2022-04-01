Тухель рассказал о будущем Аспиликуэты

Фото: твиттер Аспиликуэты\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился информацией по поводу капитана "синих" Сесара Аспиликуэты, контракт которого, как ранее сообщалось, был автоматически продлен до лета 2023 года.

"Я понимал, что это произойдет, поскольку знал про необходимое количество матчей, которые ему нужно сыграть. Это хорошая ситуация, мы знали об этом. Это хорошая новость для нас.

У него есть контракт, он наш капитан, поэтому высока вероятность, что он остается в команде", – сказал немецкий специалист.

Ранее также сообщалось, что в игроке заинтересована "Барселона" и что сам Аспиликуэта хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах "Челси" в АПЛ, в которых отдал две результативные передачи.

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