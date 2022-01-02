Тухель рассказал о целях "Челси" в АПЛ
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал о целях лондонского клуба в нынешнем сезоне АПЛ.
"Мы ни от чего не отказываемся. Почему мы должны останавливаться посреди гонки за титул? Мы особо не думаем об этом. Мы думаем о том, кто играет, что мы скажем сегодня команде, какой подход мы применяем. Я знаю, что другие люди много думают об этом, но мы так никогда не делаем.
Мы провели три домашних матча, в которых пропускали в концовках встреч, хотя доминировали и превосходили соперников статистически, имея явно лучшие шансы, но нам просто не везло.
Речь идет о шести очках, которые мы потеряли, оформив три ничьих вместо побед, так что это явно болезненный момент для нас, потому что, если бы мы имели на шесть очков больше, у нас бы было другое ощущение.
Нам кажется, что мы много вкладываем в игры и полностью выкладываемся в них, но это все равно, что выжимать один и тот же лимон снова и снова, но при этом ожидать, что всегда будет выходить свежий сок.
Это тяжело, потому что мы очень амбициозны, но это не впервые в моей карьере, и уж точно это происходит не в первый раз в карьере игроков, когда в такие дни события травмы и ковид складываются несколько тяжелее.
Когда мы находимся в подобном подавленном состоянии, полезно сфокусироваться немного шире и посмотреть на картину целиком, вспомнив, что мы сделали в 2021 году, и признать, что все по-прежнему движется в верном направлении", – сказал немецкий специалист.
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