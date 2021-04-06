Тухель рассказал о драке между игроками "Челси"

Фото: фанатский инстаграм Томаса Тухеля/Автор неизвестен

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил информацию, что защитник Антонио Рюдигер и вратарь Кепа Аррисабалага подрались на тренировке.

"Да, это была сложная ситуация. Порой между игроками возникают небольшие трения, которые они должны преодолеть сами. Но между Рюдигером и Кепой была совсем другая история. Нам пришлось вмешаться. Впрочем, меня поразило то, как парни разрулили ситуацию. Они проявили характер. Все было улажено еще до окончания тренировки. Так что мы настроены положительно и двигаемся дальше", - приводит слова Тухеля Mirror.

Напомним, что футболисты подрались так как, Рюдигер грубо сфолил на Аррисабалаге во время двустороннего матча.

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