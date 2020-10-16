Тухель рассказал о кадровых проблемах ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель признался, что сейчас его команда испытывает серьёзный дефицит футболистов.
"Возможно, в матчах с "Нимом" и "Манчестер Юнайтед" у нас будет от 11 до 13 игроков. Нам немного не повезло", - заявил немецкий тренер.
По словам Тухеля, по разным причинам, в ближайших играх, скорее всего, будут недоступны Юлиан Дракслер, Маркиньос, Колин Дагба, Тило Керер, Хуан Бернат, Мауро Икарди, Данилу Перейра и Марко Верратти.
ПСЖ сыграет с "Нимом" в рамках Лиги 1 сегодня, а матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" запланирован на вторник, 20 октября.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13