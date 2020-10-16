Тухель рассказал о кадровых проблемах ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель признался, что сейчас его команда испытывает серьёзный дефицит футболистов.

"Возможно, в матчах с "Нимом" и "Манчестер Юнайтед" у нас будет от 11 до 13 игроков. Нам немного не повезло", - заявил немецкий тренер.

По словам Тухеля, по разным причинам, в ближайших играх, скорее всего, будут недоступны Юлиан Дракслер, Маркиньос, Колин Дагба, Тило Керер, Хуан Бернат, Мауро Икарди, Данилу Перейра и Марко Верратти.

ПСЖ сыграет с "Нимом" в рамках Лиги 1 сегодня, а матч Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" запланирован на вторник, 20 октября.

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