Тухель рассказал о недовольстве Маунта после игры с "Манчестер СитИ"
Фото: инстаграм Маунта\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о недовольстве полузащитника команды Мэйсона Маунта тем, что он не попал в стартовый состав на матч с "Манчестер Сити" (0:1) в рамках 22-го тура АПЛ.
"Я понимаю недовольство Мэйсона, это абсолютно нормально, и все равно это остается в рамках его характера — доброго, вежливого и уважительного. Так что в этом нет ничего плохого, но, конечно, я понял этот недовольный взгляд.
Мэйсон находится в команде, чтобы играть в подобных играх, но мы думали, что могли бы чаще вскрывать оборону "Манчестер Сити" с Зиешем в качестве левоногого игрока на левом фланге и с Пулишичем на правом фланге, поскольку его появление в штрафной обычно получается чуть более острым, и он чуть более быстрый, чем Маунт.
Мы приняли это решение, и периодически такое может происходить. Маунт недоволен, что не попал в стартовый состав на матч с "Манчестер Сити". Но это не продлится долго, потому что все любят Мэйсона, включая меня", — сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18