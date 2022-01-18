Тухель рассказал о недовольстве Маунта после игры с "Манчестер СитИ"

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Тухель рассказал о недовольстве Маунта после игры с "Манчестер СитИ"

Фото: инстаграм Маунта\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель высказался о недовольстве полузащитника команды Мэйсона Маунта тем, что он не попал в стартовый состав на матч с "Манчестер Сити" (0:1) в рамках 22-го тура АПЛ.

"Я понимаю недовольство Мэйсона, это абсолютно нормально, и все равно это остается в рамках его характера — доброго, вежливого и уважительного. Так что в этом нет ничего плохого, но, конечно, я понял этот недовольный взгляд.

Мэйсон находится в команде, чтобы играть в подобных играх, но мы думали, что могли бы чаще вскрывать оборону "Манчестер Сити" с Зиешем в качестве левоногого игрока на левом фланге и с Пулишичем на правом фланге, поскольку его появление в штрафной обычно получается чуть более острым, и он чуть более быстрый, чем Маунт.

Мы приняли это решение, и периодически такое может происходить. Маунт недоволен, что не попал в стартовый состав на матч с "Манчестер Сити". Но это не продлится долго, потому что все любят Мэйсона, включая меня", — сказал немецкий специалист.

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