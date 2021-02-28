Тухель рассказал о несостоявшемся переходе Бруну Фернандеша в ПСЖ

Бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель, возглавляющий сейчас "Челси", рассказал, что он хотел видеть в составе парижского клуба португальского полузащитника Бруну Фернандеша до того, как он перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Мы боролись за Фернандеша и пытались купить его в ПСЖ, но он решил перейти в "Манчестер Юнайтед". Он полностью преобразил команду и имеет на нее огромное влияние. Бруну является одним из лучших полузащитников в мире", - приводит слова Тухеля L’Equipe.

В нынешнем сезоне 26-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

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