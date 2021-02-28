Тухель рассказал о несостоявшемся переходе Бруну Фернандеша в ПСЖ

Теги манчестер юнайтедпсжбруну фернандештомас тухельчелси

Тухель рассказал о несостоявшемся переходе Бруну Фернандеша в ПСЖ

Бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель, возглавляющий сейчас "Челси", рассказал, что он хотел видеть в составе парижского клуба португальского полузащитника Бруну Фернандеша до того, как он перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Мы боролись за Фернандеша и пытались купить его в ПСЖ, но он решил перейти в "Манчестер Юнайтед". Он полностью преобразил команду и имеет на нее огромное влияние. Бруну является одним из лучших полузащитников в мире", - приводит слова Тухеля L’Equipe.

В нынешнем сезоне 26-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: Мбаппе готов перейти в "Реал" летом, но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Источник: Месси хочет остаться в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов