Тухель рассказал о несостоявшемся переходе Бруну Фернандеша в ПСЖ
Бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель, возглавляющий сейчас "Челси", рассказал, что он хотел видеть в составе парижского клуба португальского полузащитника Бруну Фернандеша до того, как он перешел в "Манчестер Юнайтед".
"Мы боролись за Фернандеша и пытались купить его в ПСЖ, но он решил перейти в "Манчестер Юнайтед". Он полностью преобразил команду и имеет на нее огромное влияние. Бруну является одним из лучших полузащитников в мире", - приводит слова Тухеля L’Equipe.
В нынешнем сезоне 26-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.
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|Команда
|М
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|27
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|27
|50
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18